Milan Femminile, Jane Refiloe: "Essere qui è un sogno, ho firmato per un grande club. Sono davvero felice"

Jane Refiloe, neo acquisto del Milan Femminile, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Gsport: "Sono molto felice di aver firmato per la squadra femminile del Milan. Per me è un sogno che è diventato realtà poter giocare in Europa. Non avevo mai giocato in Europa prima ed è sempre stato un mio sogno poter giocare in campionati così importanti e far partire di un club così grande. Voglio ringraziare tutte le persone coinvolte per aver reso possibile questo mio sogno. Significa molto per me, qualche giorno fa sono stata in Italia e ho visto per la prima volta le ragazze e l’allenatore. Sono davvero felice di firmare con una squadra che non vede l’ora di giocare in Champions League e che non vede l’ora di vincere la Serie A".