Milan Femminile, parla Giuliani: "Il Milan può farmi fare il salto di qualità. Volevo uscire dalla mia zona di comfort"

Intervenuta ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il portiere del Milan Femminile Laura Giuliani ha parlato di tanti temi tra cui la decisione di approdare in rossonero. Queste le sue parole: "Era venuto il momento di cambiare. L'affetto per la Juve rimane, rimane tutto quello che abbiamo fatto per il calcio femminile. Ma sono abituata a guardare avanti e cambiare metodo di lavoro aiuta. Aggiungere dei tasselli, uscire dalla zona di comfort aiuta anche a crescere come persona. Ho avuto anche altre offerte ma non ho mai avuto ripensamenti. Il progetto è coinvolgente e abbiamo tanti obbiettivi in futuro anche con la nazionale fra Europei e qualificazioni mondiali. Ma nel presente è il Milan che può aiutarmi a fare un salto di qualità. Sono stata cinque anni in Bundesliga non sento il bisogno di andare all'estero e per la preparazione dei portieri l'Italia è al top. Mi sono appassionata alla psicologia dello sport ma non so se un domani sarò vicina al campo o no"