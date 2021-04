Milan Femminile, Vitale: "Vogliamo vincere tutte le partite per raggiungere la Champions"

Francesca Vitale, difensore del Milan Femminile, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Milan TV:

Sul finale di stagione: "Siamo pronte perchè vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Daremo il massimo in questo finale di stagione, ci stiamo allenando bene, siamo cariche e vogliamo fare bene. Vogliamo portare quello che di buono facciamo in allenamento in partita".

Sul match contro il Napoli: "Ogni squadra ha i suoi obiettivi. Il Napoli deve salvarsi, arriva da alcuni risultati positivi, quindi è in ripresa. Verrà a Milano per fare una grande partita, ma noi dobbiamo cercare di fare meglio di loro".

Sulla Champions: "E' tutto nelle nostre mani, dipende tutto da noi. Dobbiamo andare in campo determinate e con la voglia di vincere. Vogliamo vincere tutte le partite per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League".

Sul gruppo: "Siamo cresciute tutte in questo anno insieme. La squadra è stata rinforzata la scorsa estate, sono arrivate giocatrici importanti e di esperienza. Siamo cresciute tanto".

Sul 3-5-2: "E' un modulo diverso, ma lo abbiamo provato tanto fin dall'inizio. Secondo il mister era il modulo migliore per noi. Io mi trovo bene, posso spingere di più. E' vero che è un modulo più faticoso, ma mi piace perchè mi diverto di più".

Sulla difesa: "C'è una bella chimica tra tutte noi che giochiamo in difesa. Ci aiutiamo tanto, siamo molto unite. Questa è il nostro punto di forzo, ci aiutiamo sempre a vicenda in tutte le situazioni".

Sulla sua crescita: "C'è sempre da migliorare. Mi impegno sempre al massimo, cerco di mettermi sempre a disposizione della squadra. La cosa più importante è portare a casa i tre punti in ogni partita".

