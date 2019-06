Milan Under 15, Sette a MTV: "In finale dovremo dare il massimo perchè sarà durissima"

Al termine della semifinale scudetto contro il Genoa, il giocatore del Milan Under 15, Sette, che ha segnato la rete del momentaneo 1-1, ha dichiarato ai microfoni di Milan TV: "Di sinistro io sono zero, però in occasione del gol è andata bene. In finale dovremo dare il massimo perchè sarà durissima. Abbiamo dato il massimo tutto l'anno per arrivare fino a qui e faremo lo stesso anche nell'ultima partita".