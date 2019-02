Mirabelli su Cutrone: "Al posto del Milan me lo terrei stretto"

Nel corso della sua intervista al quotidiano Tuttosport, Massimiliano Mirabelli ha parlato anche di Cutrone: "È il giovane attaccante più promettente che abbiamo. Era in scadenza, voleva andare a giocare anche in B ma io gli dissi che doveva prolungare e stare in rossonero dove avrebbe trovato spazio e soddisfazioni. Io al posto del Milan me lo terrei stretto e quindi non lo cederei". Le voci di mercato continuano ad accostare Patrick al Torino: "Lui con Belotti potrebbe far bene, sono un po’ simili come giocatori, ma quando ne hai due buoni non rischi mai di andare incontro a problemi".