MN - A. Conti: "Rangnick? E' più dirigente che allenatore. Boban uomo sincero e diretto"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Alessio Conti, giornalista di Mediaset, ha parlato della situazione del Milan con un cenno a Rangnick. Questa la domanda e la risposta:

Due giorni fa abbiamo letto la forte intervista di Boban alla Gazzetta. Parole forti e decise, nel pieno stile del croato. Come interpreta queste dichiarazioni? Un ultimo appello prima dell’addio?

“Sono parole da Zvone, dichiarazioni da uomo diretto e sincero che difficilmente accetta compromessi che non apprezza. Il suo era un tentativo di non fare giochetti sporchi per cercare di rimanere insieme per costruire il nuovo Milan anche perchè lui e Maldini ci hanno messo la faccia. Non credo sia stato ricevuto in questo modo visto come si stanno accelerando i contatti con Rangnick e il rischio è quello di ritrovarsi a giugno con un Milan senza la sua storia per ripartire con un progetto da zero con un punto interrogativo grosso come una casa. Parlandoci chiaro, infatti, ragionando su Rangnick molti si chiederebbero chi è. Ci si ricorda forse l’impresa contro l’Inter a San Siro con lo Schalke ma guardando al palmares, a 62 anni, ha vinto una sola coppa di Germania. E’ più un dirigente che allenatore e questo è un bel guaio."