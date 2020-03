MN - A. Conti: "Rinvii? La decisione più giusta è posticipare tutto di una giornata"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Alessio Conti, giornalista di Mediaset, ha parlato della situazione rinvii. Questa la domanda e la risposta:

Abbiamo assistito ad un weekend pieno di colpi di scena, colmo di calcio parlato e privo di calcio giocato. Appurato che questa situazione si sarebbe potuta gestire meglio, che cosa ne pensa della decisione del rinvio delle partite? Tardiva o giusta?

“E’ una decisione che andava presa però sicuramente ci sono molte polemiche su questa scelta. Se si guarda a tutti gli altri sport, ad esempio alle moto la gara è stata cancellata o rimanendo nel calcio europeo, una sfida come Inter-Ludogorets è stata giocata a porte chiuse senza discussioni per scelta della Uefa. Qui invece ci sono scelte del governo, le regioni che applicano diversamente quello che recepiscono e dopo di che arriva la Lega che deve mettere insieme tutte le anime e così si crea confusione. Una delle tre soluzioni e probabilmente la migliore è quella di traslare e posticipare tutto di una giornata, con un Milan-Genoa o un Inter-Juventus che si gioca una sola settimana dopo senza sballare tutto il campionato. C’è il rischio, infatti, di portarsi dietro tante situazioni che non vanno bene per una regolarità del campionato. Vedremo poi mercoledì cosa si deciderà, se a porte chiuse o a porte aperte perchè incastrare poi tutte le altre partite diventa difficile."