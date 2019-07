MN - A. Marques su Duarte: "Di fianco a Romagnoli può diventare un fuoriclasse"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, il giornalista esperto di mercato brasiliano Andersiho Marques ha parlato così delle prospettive in Italia di Leo Duarte, difensore del Flamengo vicino al Milan: “Leo Duarte al fianco di Romagnoli, come ho già detto, potrebbe diventare un fuoriclasse. Ha tutte le possibilità. Il problema dei brasiliani è capire come sarà inserito a livello tecnico e tattico, se si adatterà facilmente al campionato italiano. Penso, tuttavia, che con Giampaolo sarà molto facile per lui. Non è e non sarà mai un Thiago Silva, gli manca la classe di base, l'eleganza. Però è rapido e cattivo in marcatura, quello che manca dietro al Milan attuale”