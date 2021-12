MN - Albarella (prep. atletico): "Chi gestisce il calcio deve fare un passo indietro"

Il preparatore atletico Eugenio Albarella, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, ha detto la sua sui calendari di oggi e i piani di aumentare sempre più il numero di impegni da parte dei vertici calcistici mondiali: “Chi gestisce oggi il mondo del calcio deve fare un passo indietro e deve capire che se da una parte si può ragionevolmente condividere il fatto di dover produrre più, perché il business è diventato così grande e i costi sono quelli che sono, dall’altra parte non si può cadere nell’errore di volere a tutti i costi fare quantità a discapito della qualità: i risultati si vedono nei numeri degli infortuni all’anno, e ribadisco che sono in tutte le squadre e in tutti i campionati; ad esempio i dati di Premier League e Serie A sul lungo periodo sono sovrapponibili. E poi, se si mette a confronto il calcio di oggi con quello di qualche anno fa sembra che si stiano paragonando due sport completamente diversi; ci si rende conto che in quegli anni lì una partita sviluppava in 90 minuti 450/500 azioni, oggi se ne sviluppano allo stesso tempo quasi il doppio. Mentre in quegli anni lì un calciatore rischiava di andare a contatto con un avversario ogni cinque azioni ora invece rischia di andare a contatto ogni due azioni. Oggi il calcio ha aumentato il volume: se negli anni ’90 se ne giocavano una quarantina all’anno adesso, tra nazionali e club, si arriva anche a più di 70 partite in un anno. Oggi i campionati sono completamente stravolti, e in più quest’anno ci stiamo portando le scorie del post lockdown: è un anno e mezzo che il calcio non si ferma. Alla ripresa del campionato dopo il lockdown da giugno 2020 non ci si è mai fermati, tra recupero di Serie A, preliminari di coppe europee e inizio della nuova stagione, conclusasi con gli Europei in estate. Chi fa metodologia oggi non ha più il tempo di creare adattamenti”.