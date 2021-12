MN - Albarella (prep. atletico): "Nei paesi anglosassoni hanno i dipartimenti di performance per ottimizzare il poco tempo a disposizione"

Nel corso della sua intervista ai nostri microfoni, il preparatore atletico Eugenio Albarella ha parlato dell'organizzazione dello staff in Premier League: “Nei paesi anglosassoni la gran parte delle squadre si sono strutturate con i cosiddetti dipartimenti di performance: creano strutture e hanno delle professionalità che hanno la possibilità di ottimizzare quel poco tempo che si ha a disposizione tra un impegno e un altro. Oggi l’allenatore non è più l’artigiano che in funzione del tempo riesce a modellare la materia a propria immagine e somiglianza. Oggi l’allenatore e lo staff, giocando ogni tre giorni, di conseguenza sono diventati dei killer che hanno poche possibilità per incidere e non possono permettersi di sbagliare. Allora avere una struttura che sia in grado di ottimizzare quel poco tempo che si ha a disposizione, migliorare la comunicazione tra i vari dipartimenti che vanno a mettere mano sui calciatori fa la differenza. Mettere allenatore e staff nella condizione di poter gestire al meglio qualsiasi aspetto abbassa notevolmente il rischio di infortuni”.