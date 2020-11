MN - Albertini su Donnarumma: "E' un predestinato. Può diventare una bandiera di questo club"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it per commentare il suo libro “Ti racconto i campioni del Milan”, Demetrio Albertini ha parlato di Donnarumma. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE)

Un altro capitolo lo dedichi a Donnarumma, che definisci predestinato, pensi che possa continuare il suo rapporto col Milan?

"Ho voluto descrivere Donnarumma perché è un po' della stirpe del settore giovanile del Milan. Predestinato perché è quasi impossibile essere così forte a quest'età, oggi ci siamo abituati a quello che è. Dipenderà molto da lui, da quello che il club gli potrà dare come obiettivo nella propria carriera personale. Sarà una sua scelta più che quella dei concorrenti esterni, lasciare il Milan per andare a giocare in altri palcoscenici oppure decidere di diventare una delle bandiere della storia di questo club".