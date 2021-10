MN - Albertosi: "Donnarumma? I tifosi ci sono rimasti male per i modi in cui è andato via"

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan nella seconda metà degli anni ’70, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Gianluigi Donnarumma e dei fischi che ha ricevuto durante Italia-Spagna giocata a San Siro. Albertosi ha detto: “I fischi erano prevedibili dato il comportamento che ha tenuto Donnarumma prima di andare via dal Milan. Era logico che quando si fosse presentato a San Siro – e purtroppo è tornato con la Nazionale – sarebbe stato fischiato. I tifosi ci sono rimasti male per il comportamento che il giocatore ha avuto prima di andare al PSG. A me personalmente non è piaciuto questo modo di fare, perché lui sapeva già da tempo che andava via assumendo un comportamento discutibile tipo quando ha baciato la maglia. Così facendo fai capire alla gente che saresti rimasto al Milan, e così invece non è stato”.