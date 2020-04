MN - Baiocchini su Donnarumma: "La situazione contrattuale mette il Milan in una posizione di difficoltà"

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky, ha parlato così a Milannews.it del futuro di Gigio Donnarumma: "La situazione contrattuale mette il Milan in una posizione di difficoltà, perché Gigio va in scadenza nel 2021, quindi a febbraio del prossimo anno sarebbe libero di firmare per un’altra squadra. I rossoneri devono cercare di gestire questa situazione nel più breve tempo possibile, sia che si voglia rinnovare il contratto o che si voglia monetizzare dalla cessione del giocatore. Bisogna iniziare a muoversi adesso. Una squadra che decide di prendere un campione come Donnarumma dovrà intraprendere i contatti col Milan a breve e non oltre l’estate".