MN - Bazzani su Spal-Milan: "Non sarebbe bello non andare in Champions per non aver vinto a Ferrara"

Durante la trasmissione “Milan News” su Radio Monte Carlo Sport, l'ex attaccante Fabio Bazzani ha parlato così del match di domenica del Milan in casa della Spal: "La Spal vuole fare bene e onorare un'altra salvezza raggiunta. La differenza tra le due squadre però c'è, così come sono diverse le motivazioni. Nei 90' le forte motivazioni si fanno sentire. Il Milan deve giocare al massimo e proseguire sulla scia delle ultime partite. Non sarebbe bello non andare in Champions per non aver vinto a Ferrara".