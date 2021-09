MN - Bergonzi su Atalanta-Milan: "Gli arbitri cancellano tutto quando sono in campo. E poi Di Bello è bravissimo!"

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A e internazionale, si è così espresso in esclusiva [CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale] a MilanNews.it su Atalanta-Milan e sul direttore di gara Di Bello: "Gli arbitri hanno una preparazione tale e tanta esperienza da cancellare tutto all'ingresso in campo, altrimenti non si reggerebbe la pressione della Serie A. Anzi, più è tesa la partita, più ci sono state polemiche nelle gare precedenti, più l'arbitro va in campo determinato, concentrato e voglioso di fare bene. Di Bello poi è bravissimo, ha talento e gli facciamo l'in bocca al lupo per la domenica".