MN - Bertolucci: "Mercato Milan? Sono tranquillo in piscina, c'è chi lavora e lo fa bene"

L'ex tennista Paolo Bertolucci, grande tifoso rossonero, nel corso della sua intervista a MilanNews.it ha parlato così del mercato del Milan finora:

Che cosa ne pensa delle strategie di mercato del Milan? Al momento la società rossonera è la più attiva sul mercato...

"Io sono tranquillo in piscina (ride, ndr). Vi è chi lavora e chi lo fa, lo fa molto bene. Lo dimostrano non solo gli acquisti che sono stati fatti e le spese sostenute che sono state oculate ma soprattutto mi piace moltissimo questa pesca che viene effettuata su giovani del panorama europeo. Portare giovani ragazzi in Italia con la speranza che possano diventare i Costacurta, i Maldini e i Baresi del futuro"

Tra i tanti nomi di mercato che stanno uscendo per il ruolo di trequartista, su quale punterebbe?

"Aspetto che siano 1500 e poi mi esprimerò (ride, ndr). Credo che Maldini e Massara abbiano in mente un paio di nomi e su questi verterà la scelta definitiva e che affiancheranno Brahim"