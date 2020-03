MN - Bocci: "Boban è una persona intelligente, se ha parlato in quel modo avrà avuto le sue ragioni

Intervenuta ai microfoni di Milannews.it Alessandra Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport ha parlato di Boban. Questa la domanda e la risposta:

Boban è stato licenziato ed ora Rangnick potrebbe non arrivare...

"Era evidente che non fosse più possibile la convivenza. Boban ha fatto un gesto che il club ha ritenuto irrispettoso, concedendo un'intervista non concordata. Avrà avuto le sue ragioni, è una persona molto intelligente, se non lo avesse pensato non avrebbe scatenato questo caos. C'era una diversità di vedute che si era potuta misurare anche altre volte. All'intervista alla Gazzetta Gazidis in un certo senso aveva ammesso i contatti con Rangnick. Adesso la società sta facendo di tutto per proteggere Pioli, però la cosa che immagino possa dispiacere ai tifosi è che ancora una volta alla prossima estate ci sarà da rifare tutto da capo. Questo non è positivo, sono anni che ogni stagione si ricomincia da capo. Un anno fa se n'erano andati Leonardo e Gattuso, ormai è una tradizione poco piacevole quella degli addii e di dover ripartire sempre con gente nuova".