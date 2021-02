MN - Bocci: "Il Milan ha pagato un po' di appannamento fisico e una squadra molto aggressiva"

Intervenuta ai microfoni di Milannews.it, Alessandra Bocci ha parlato dei fattori mancanti a Spezia. Queste le sue parole:

Il Milan è stata una squadra abituata a situazioni di tensione e a giocare ogni tre giorni. L’estensione del calendario può essere stato un fattore che ha fatto calare l’attenzione?

"Sì può essere una chiave di lettura. Ci si aspettava che queste due settimane potessero essere una sorta di terra promessa per recuperare condizione fisica e giocatori importanti e invece è scaturita una brutta prestazione. Un'altra motivazione pensata, anche se poi ci è stato detto che non corrisponde a verità, è il fatto che in queste due settimane sia stato fatto un lavoro fisico intenso per caricare le batterie in vista dei prossimi impegni. Ci è stato detto invece che è stata fatta una preparazione intensa solo nella prima settimana, quella che anticipava la sfida con il Crotone. Penso tuttavia che il Milan abbia avuto un po' di appannamento fisico, visto soprattutto in giocatori come Bennacer e Calhanoglu che rappresentano calciatori chiave. Ibrahimovic è stato poco assistito ed è rimasto un po' solo nel reparto offensivo. Quello che ci dice la partita con lo Spezia è che il Milan patisce molto le squadre aggressive e che corrono tanto"