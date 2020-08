MN - C. Garcia su Florentino Luis: "Il Benfica potrebbe accettare anche un prestito oneroso con diritto di riscatto"

In merito all'interesse del Milan per Florentino Luis, Claudia Garcia, giornalista portoghese, ha dichiarato a Milannews.it: "Piace molto a tutto l'ambiente rossonero. E' molto giovane, quindi sarebbe un ottimo investimento. Sentendo le cifre che girano per Bakayoko, con quei soldi il Milan potrebbe prendere Florentino che è più giovane e ha anche uno stipendio molto più basso rispetto al francese. A me piace veramente tanto, se fossi il Milan coglierei l'occasione e lo prenderei. Florentino può essere una valida alternativa a Bennacer e Kessie in mezzo al campo. Il Benfica potrebbe accettare anche un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30-35 milioni di euro con qualche bonus legato al rendimento del ragazzo. Può essere un affare molto interessante per il Milan".