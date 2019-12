MN - Carmignani: "Donnarumma non lo venderei mai"

Pietro Carmignani, ex preparatore dei portieri rossonero, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato così di Gigio Donnarumma:

In estate ricominceranno le solite voci sull’addio di Donnarumma. Secondo lei, un Milan che vuole tornare grande deve ripartire da Gigio?

"Io sicuramente direi di sì. Donnarumma è un portiere che per quindici anni, forse anche di più, sarà il numero uno, non solo in Europa ma nel mondo. Però non conosco gli aspetti finanziari. Si parla tanto della possibilità, quando vendi un giovane, di incamerare i soldi che servono al bilancio, come è stato fatto con Cutrone. Ma ovviamente, da un punto di vista tecnico, Donnarumma non lo venderei mai".