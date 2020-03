MN - Carmignani: "Ibra? Ha dato una scossa a tutti. Il Milan non merita i punti che ha"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Pietro Carmignani, ex preparatore dei portieri nonché viceallenatore rossonero sempre con Arrigo Sacchi in panchina. Con lui abbiamo parlato anche del futuro di Ibrahimovic: "Quando hai una certa età non puoi sapere come sarà il tuo rendimento l’anno dopo. Non è come passare dai 25 ai 26 anni o dai 31 ai 32. Faccio un esempio: Federer cosa potrà essere il prossimo anno? La società farà le sue valutazioni in base anche alle conoscenze che ha sotto il profilo fisico. È tutto monitorato. Ibra ha dato una scossa a tutti non soltanto sotto l’aspetto morale, ma anche sotto l’aspetto dell’agonismo e del gioco. E risultati si sono visti. Il Milan si è ripreso e non ha i punti che meriterebbe. I rossoneri hanno avuto più fatti casuali contrari che favorevoli e meriterebbero almeno 3-4 punti in più di quelli che hanno, forse anche 5. Il lavoro di Pioli si è visto: il Milan non è più stato alla mercé degli avversari, ma spesso ha imposto il suo gioco".