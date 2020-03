MN - Carmignani: "Pioli? Lo terrei, vorrei vederlo da inizio anno"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Pietro Carmignani, ex preparatore dei portieri nonché viceallenatore rossonero sempre con Arrigo Sacchi in panchina. Con lui abbiamo parlato anche di Pioli: "È fuori di dubbio. Non discuto i meriti di chi porterà un altro allenatore e le sue conoscenze, ma io, se fossi il Milan, terrei Pioli. Perché lavora bene, non è uno che si vende con paroloni. È concreto e si vede il gioco. Il risultato, a volte, dipende anche da fatti casuali, ma la prestazione no. E il Milan, secondo me, ha fatto un notevole balzo in avanti sotto questo aspetto. Con Pioli sono arrivate prestazioni superiori a quelle precedenti. Mi piacerebbe vederlo lavorare programmando dall’inizio. La cosa più importante, per un allenatore, non è imporre il sistema di gioco ai calciatori, ma adattarlo alle loro caratteristiche. E Pioli lo sta facendo. Non ha dogmi, non ha paraocchi, non è un integralista. È aperto, come il calcio: un gioco che varia continuamente".