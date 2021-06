MN - Carmignani: "Sono convinto che Tonali farà benissimo il prossimo anno"

Pietro Carmignani, ex preparatore dei portieri al Milan nonché vice-allenatore durante la gestione Sacchi, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul probabile acquisto definitivo di Tonali: "Secondo me fa bene. È giusto prendere Tonali, ma torniamo al discorso di prima: se un giocatore fa bene viene valutato tantissimo, ma se fa meno bene? Tonali ha fatto un campionato di ambientamento... Ecco, qui sì che ha inciso l’ambientamento: anche se da Brescia a Milano la distanza non è tanta, contano i rapporti che hai con i compagni, i moduli tattici, l’interpretazione che devi dare al ruolo. Ci sono tante cose che possono mettere in difficoltà un giocatore solido come Tonali. Mi sembra un ragazzo di quelli tosti e sono convinto che il prossimo anno farà benissimo. Quando un giocatore fa bene ti chiedono di più, quando non fa così bene puoi cercare uno sconto, come sta facendo giustamente il Milan. Ma lo farebbe chiunque, non solo i rossoneri".