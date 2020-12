MN - CEO Bodo/Glimt su Hauge: "Lavora sui dettagli, sa che imparare in fretta la lingua italiana è fondamentale"

Frode Thomassen, ad del Bodo/Glimt, ha parlato così a Milannews.it di Jens Petter Hauge che sta studiando parecchio per imparare in fretta la lingua italian: "La mia opinione è che Jens ha tutte le qualità per essere ai massimi livelli, e sa che la lingua è una chiave per adattarsi alla società di cui ora fa parte. Magari 2-3 anni fa non era così, ma è un giocatore che lavora su tutti i dettagli, sia da calciatore che come persona".