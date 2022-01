MN - Collovati: "Bremer è uno dei migliori difensori, è una certezza"

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan ed attuale opinionista, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it su Bremer: È uno dei migliori difensori, così come Milenkovic della Fiorentina. Il Milan deve andare sul sicuro: ci sono stati questi due infortuni e non si può prendere un sospetto, per il quale si può avere pazienza facendolo giocare con calma... I rossoneri devono prendere delle certezze e Bremer è una certezza, ma non sarà facile strapparlo al Torino. Il Milan deve spendere".