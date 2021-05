MN - Condò su Pioli: "Ha lavorato bene, giusta la riconferma"

In merito alla riconferma di Stefano Pioli, Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, ha dichiarato a Milannews.it: "Se la riconferma di Pioli sarebbe stata giusta anche se fosse arrivato quinto? Assolutamente sì perché Pioli ha lavorato bene, non c’è dubbio su questo. È anche da considerare che una squadra che arriva quinta con 77 punti, il Napoli, è un punteggio molto alto. Comunque tutte le squadre che sono arrivate in quella fascia di punti non si può dire che abbiano sbagliato la stagione. Alla fine neanche la Juventus, dopo aver vinto nove scudetti è normale poterne perdere uno, è arrivata quarta ma ad un punto dal secondo posto. I meriti di Milan, Atalanta, Juventus e ci metto anche il Napoli, sono molto simili. Poi è chiaro che diamo più meriti al Milan perché ad inizio stagione sembrava meno forte a livello di rosa, mentre la Juventus si è criticata tutto l’anno perché si pensava che si potesse fare molto di più di quello che ha fatto. Tendenzialmente hai questa sensazione, però alla fine hanno fatto tutte più o meno lo stesso campionato".

Clicca qui per leggere l'intervista completa!!!