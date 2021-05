MN - Condò sul mercato del Milan: "Tomori da riscattare. Serve un grande attaccante"

Nella lunga intevista rilasciata a Milannews.it, Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, ha detto la sua sul mercato estivo che dovrà fare il Milan: "Innanzitutto cercherei di riscattare Tomori che secondo me è un giocatore molto forte e quindi lo vorrei ancora con me nelle prossime stagione. Per quanto riguarda il contratto di Calhanoglu arriverei fino ad un certo punto. Non disconosco il valore del giocatore però ha ricevuto un’offerta molto ricca dal Qatar. È una cosa a cui ci dovremo abituare d’ora in poi, cioè che esistono dei mondi dove il calcio viene pagato molto di più, ma sono mondi lontani dalla competizione che conta. I giocatori dovranno scegliere se andare a guadagnare il doppio e uscire dal circuito del grande calcio oppure guadagnare comunque cifre ragguardevoli e restare nel calcio che conta. Sono scelte che competono al giocatore. Io continuerei a stare nel calcio che conta, poi ognuno è libero di prendere la sua decisione. Questo per dire che il livello di ingaggio proposto a Calhanoglu, parliamo di circa 4 milioni all’anno, è giusto, non mi sembra un giocatore che debba guadagnare di più. E poi secondo me va preso un grande attaccante che possa convivere anche con Ibrahimovic. Secondo me Ibra bene che vada ripeterà questa stagione a livello di presenze, e probabilmente Leao e lo stesso Rebic hanno dato poco in aggiunta. Leao nel girone di ritorno è praticamente sparito, avevo molte aspettative su di lui e sono rimasto un po’ deluso dal suo girone di ritorno. Rebic si sa quello che ti può dare ma c’è bisogno di un altro grande attaccante. I nomi che sono stati fatti; Vlahovic è un 2000 e sicuramente un giocatore molto interessante. A me piace molto anche Scamacca. Mentre Vlahovic è un attaccante che se viene al Milan deve giocare sempre e quindi poi bisogna trovare la maniera di farlo convivere con Ibrahimovic, probabilmente Scamacca è uno che può anche andare in panchina e può imparare molto da Ibra. Ha un’ottima struttura fisica, non molto diversa da quella di Zlatan. Sicuramente costerebbe meno di Vlahovic”.

