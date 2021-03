MN - Cucchi: "Maldini e Massara promossi, operazioni di mercato convincenti"

Il celebre radiocronista Riccardo Cucchi, intervistato da MilanNews.it, ha parlato così dell'operato dei dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Ricky Massara: “Per quanto riguarda Maldini tutti sappiamo quale giocatore sia stato: un grandissimo campione, un grandissimo uomo di calcio, anche perché la sua famiglia è stata una famiglia che ha vissuto di calcio. Certamente il cambiamento di ruolo impone evidentemente la pazienza di attendere e di capire. Può un ottimo giocatore come Maldini diventare anche un ottimo dirigente? La risposta la si può avere solo dopo un po’ di tempo, dopo aver capito e analizzato le sue scelte. Oggi, a distanza di qualche tempo dal suo ritorno nella società, nella sua casa, posso dire che Maldini è cresciuto molto. Ha operato molto bene, sempre con lo spirito che lo lega molto alla maglia e ai colori del Milan ma anche con intelligenza e abilità. Promuoverei la coppia Maldini-Massara per le operazioni di mercato che secondo me sono state eclatanti e convincenti”.