MN - Cucchi su Ibra: "Gli si possono solo regalare applausi"

Riccardo Cucchi, noto giornalista e storico radiocronista, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul futuro di Ibrahimovic: “Ad Ibrahimovic si possono soltanto regalare applausi. Quello che ha fatto in Italia e all’estero è da vero campione. È ovvio che ciò giocherà di più sul suo futuro sarà lo stato di forma e la condizione fisica, sulla quale grava un’anagrafe molto pesante. Quarant’anni non sono pochi, è raro trovare calciatori che riescano ad esprimersi ad alti livelli fino a quest’età. La motivazione e la qualità tecnica ci sono ancora, bisognerà vedere come risponderà il suo fisico”.