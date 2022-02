MN - Cucchi sul calciomercato del Milan: "Necessario un attaccante"

Riccardo Cucchi, noto giornalista e storico radiocronista, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul mercato del Milan: “Sul mercato di gennaio e sulla conseguente delusione, che più o meno ha investito tante squadre in Serie A, vorrei fare una considerazione: il calcio italiano sta vivendo una crisi finanziaria molto forte. Sono pochi i club che possono spendere e non tutti in Italia hanno questa forza economica. Credo che il Milan abbia operato con intelligenza, non spendendo soldi per giocatori poco produttivi per il futuro. Sono convinto che in vista del mercato estivo, Maldini, Massara e tutto il gruppo dirigenziale stiano lavorando su alcuni profili compatibili con il bilancio e che diano garanzie per il futuro”.

In vista del mercato estivo, quali saranno i reparti su cui lavorerà la dirigenza rossonera?

“Credo che il Milan cercherà dei giocatori giovani. Il reparto difensivo ha bisogno di essere puntellato ma soprattutto credo che sia necessario, nonostante la grandezza di Ibra e Giroud, un attaccante con qualche anno in meno che possa dare continuità e gol. Sono questi i due reparti su cui lavorerei per il mercato estivo, considerando che a centrocampo il Milan è messo molto bene”.