MN - Dionigi: "Rinvii? Problema grosso, avrei fatto rinviare tutto"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, Davide Dionigi ha parlato della situazione rinvii in serie a: "Da un punto di vista sportivo è un problema grosso, perchè si rischia di accumulare partite nello stesso periodo. Avrei fatto bloccare tutto, però se la mettiamo sul punto di vista della salute, è giusto che queste partite siano rinviate. Alla fine è stato fatto anche per non trovarci un domani di essere accusati di non aver fatto niente, però dal punto di vista sportivo è un problema."