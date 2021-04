MN - Eranio: "Genoa? Partita difficile e insidiosa. Bisogna dare continuità"

Stefano Eranio, ex calciatore rossonero, si è così espresso in esclusiva (clicca qui per l'intervista integrale) ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sulla stagione di Ibrahimovic e compagni: "Per come è stato il finale dello scorso campionato si poteva pensare che la squadra, con qualche ritocco, potesse competere per una posizione d’alta classifica, ma non pensavo certamente così… La posizione è anche figlia di alcune squadre che non hanno dato continuità ai loro risultati, ma per quello che è stato il cammino e il lavoro di Pioli il Milan è meritatamente secondo".

Le prossime due partite in casa contro Genoa e Sassuolo saranno più che decisive.

"Mancano 24 punti, è necessario cambiare marcia in casa con le prossime due partite. Bisogna tener duro, invertendo la rotta a San Siro soprattutto per come stanno andando le altre. Genoa? L’importanza dei tre punti è tanta in ogni partita, ovviamente, bisogna dare continuità. Il Milan avrà due partite in casa molto difficili e insidiose, perché si troverà di fronte due squadra che giocano bene a calcio".

I rossoneri riusciranno a qualificarsi in Champions League?

"Il Milan lo vedo tra le qualificate in Champions League. Ci sono Atalanta e Juventus tra le favorite, ma Napoli e Lazio sono lì vicino. In queste ultime 8 gare devi stringere i denti e fare più punti possibili: per il percorso fatto dal Milan si merita di qualificarsi”.