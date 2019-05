MN - Eranio: "Nella stagione del Milan sono pesate le assenze"

Intervistato da MilanNews.it, Stefano Eranio ha parlato così della stagione rossonera e di quanto il Milan abbia perso dopo il derby: “È certo che sono partite importanti che possono darti o toglierti qualcosa. In questo caso ha tolto troppo. Il Milan ha perso alcuni punti che non avrebbe dovuto ma ci sta. Il calcio è fatto di tante sfumature. La forza mentale va oltre le qualità tecniche di una squadra. Purtroppo molte volte, o per gli infortuni come Bonaventura, Conti, Caldara, Biglia, il Milan non ha potuto utilizzare dei giocatori che potevano far rifiatare altri. Gattuso ha potuto solo mettere gli stessi undici che alla lunga portano il rischio di perdere qualche punto per mancanza di lucidità”