MN - Eranio: "Questa sosta ha fatto bene a Ibrahimovic. Sfida aperta tra Milan e Napoli"

Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della partita tra Milan e Napoli.

Che match si aspetta domenica sera?

"Prima di tutto bisogna fare la conta e vedere chi ci sarà visto che con l'emergenza Covid ogni giorno succede qualcosa. A parte questo, credo che sarà una grande partita tra due squadre che hanno una precisa identità di gioco. E' una sfida che arriva dopo la sosta per le nazionali, quindi ci sarà qualche incognita in più. Sicuramente a uno come Ibrahimovic, tenendo conto anche della sua carta d'identità, questa sosta ha fatto benissimo perchè ha avuto la possibilità di ricaricare le pile e questa è una cosa molto importante per il Milan. Domenica sarà una sfida aperta tutti i risultati per come giocano le due squadre".