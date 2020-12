MN - Eranio: "Saelemaekers mi ha stupito, è il classico giocatore che fa la fortuna degli allenatori"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, l'ex rossonero Stefano Eranio ha parlato così di Alexis Saelemaekers: "Mi ha stupito soprattutto Saelemaekers. Calabria aveva già fatto vedere quello che sapeva fare e lo si conosceva. Ha avuto un momento di difficoltà quando il pubblico lo beccava, e forse ti dico che con il fatto che non ci sia più il pubblico alcuni giocatori si sono tolti questo peso. Per certi giocatori, lo stesso Calhanoglu, questa assenza ha fatto bene. Hanno tirato fuori tutte le loro potenzialità. Tornando a Saelemaekers, è arrivato come terzino. Le prime apparizioni le ha fatte in quel ruolo. Si intravedeva qualcosa ma di certo non la continuità, la qualità, la determinazione, la voglia di aiutare sempre la squadra. È uno di quei giocatori che fa la fortuna degli allenatori. Come Calhanoglu, si è sempre messo a disposizione in qualsiasi ruolo veniva messo. È normale che da come avevano presentato Calhanoglu ci si aspettava anche qualche gol, ma non poteva portare l’acqua e nello stesso tempo portare qualità. Invece adesso, messo nelle giuste condizioni e nella sua posizione, riesce a fare il suo. Comunque sia, Calhanoglu come Saelemaekers, sono due giocatori che fanno le fortune degli allenatori. Dove li metti li metti fanno il proprio e anche qualcosa in più. Le battaglie molte volte le vinci con i fuoriclasse, le guerre con certi giocatori che ti danno continuità”.