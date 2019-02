MN - Evento Gazzetta, Vialli dal palco: "Ai tifosi milanisti dico che se fossi arrivato io magari non sarebbe arrivato Van Basten"

In occasione del ritiro del Premio "Il Bello del Calcio", evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluca Vialli ha parlato dal palco anche del suo no al Milan: "C'era grande senso di appartenenza e quindi avevamo stretto un patto alla Samp. Non c'è stato un vero e proprio rifiuto, ho sempre avuto massimo rispetto per il Milan, la Juve, l'Inter e il Napoli. C'era solo la volontà di restare alla Sampdoria. Ai tifosi milanisti dico che se fossi arrivato io magari non sarebbe arrivato Van Basten, quindi mi dovrebbero ringraziare (ride, ndr)".