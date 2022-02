MN - Fuser: "Milan squadra forte, sta crescendo tanto partita dopo partita"

Diego Fuser, ex giocatore rossonero, ha parlato così ai microfoni di Milannews.it del Milan di Stefano Pioli dopo la vittoria nel derby: "Il Milan è una squadra forte, ma lo erano già anche prima del derby. Vincere con l’Inter probabilmente ha dato un qualcosa in più alla squadra in termini di consapevolezza. Sta crescendo tanto, partita dopo partita, e sono convinto che può dare ancora un contributo importante al campionato. Mi farebbe piacere vedere i rossoneri il più in alto possibile a fine campionato".