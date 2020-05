MN - Gallinari: "Se andasse via Ibra il Milan perderebbe un leader, impressionante la sua condizione fisica"

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA), il noto campione NBA e tifoso rossonero Danilo Gallinari ha parlato di Zlatan Ibrahimovic:

L’altro momento cardine dell’attualità è la posizione riguardante Maldini e Ibrahimovic. Lati positivi della sua permanenza e quanto potrebbero incidere negativamente le loro partenze?

“Parlando di Ibrahimovic, se dovesse partire inciderebbe negativamente perché la squadra sarebbe priva di un leader importante per l’attuale gruppo del Milan. Per quanto riguarda Maldini mancherebbe la lettura dei giocatori e la capacità di capire i talenti. Io non conosco bene i nuovi manager che potrebbero arrivare ma un ex giocatore con l’esperienza di Paolo sarebbe in grado sia di vedere la qualità che il talento nei ragazzi giovani.”

Parlando di Ibrahimovic. Quali sono le doti che apprezzi di più in un campione come lui?

“Sicuramente l’etica del lavoro e la cura del proprio fisico. Arrivare in questa condizione alla sua età non è da tutti, specie dopo il grave infortunio al ginocchio che ha avuto ai tempi del Manchester United. Ritornare a quell’età, in quelle condizioni non è facile. Oltre a queste due qualità chiaramente la leadership.”