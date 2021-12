MN - Garlando su Ibra a Sanremo: "È stata una comparsata più importante di quello che pensiamo"

Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport e co-autore di 'Adrenalina', il libro di Zlatan Ibrahimovic, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sui cambiamenti di Ibrahimovic: "Forse è l'età che ti dà esigenze diverse: adesso non ha più niente da dimostrare ed è entrato in una nuova fase della sua carriera. Sanremo è stata una comparsata più importante di quello che pensiamo; lui è sempre stato quello che ha spaccato, quello che ha sempre avuto il mondo contro, che più odio c'era più era contento. A Sanremo ha sentito il bisogno di essere amato da tutti gli italiani, non solo dai milanisti; quando me lo raccontava, gli si illuminavano gli occhi. Un giorno ha incontrato una coppia di anziani e la signora si è complimentato con lui per il suo 'sorriso bellissimo'; non era il tifoso che gli faceva i complimenti per un gran goal, ma una persona normale: oggi lui ha bisogno di essere voluto bene da tutte le persone".