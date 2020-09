MN - Giavær: "Vi racconto che tipo di giocatore è Hauge"

Jonas Giavær, giornalista norvegese, è intervenuto ai microfoni di Milannews.it e ha raccontato che tipo di giocatore è Jens Petter Hauge: "È un’ala sinistra con licenza di svariare, gli piace molto muoversi con il pallone tra i piedi e in transizione di gioco è veramente devastante grazie ad un’ottima capacità di dribblare. Il Bodo Glimt pressava molto gli avversari e giocava in contropiede. E lui era assolutamente vitale in questo tipo di gioco, arrivando come un treno dalla sinistra. Può anche giocare in profondità o addirittura orchestrare come un regista avanzato il gioco. Lui ha bisogno di avere il pallone tra i piedi per essere efficace".