MN - Gravina: "Superlega? UEFA ha garantito che non sarà nel weekend"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, presente a Milano per l'evento "Special Team Legends", ha parlato in mixed zone ai giornalisti presenti. Ecco le parole: "Si è evidenziata una soluzione, una sensibilità di un mondo più volte offuscato da tanti eventi che hanno una loro importante ma oggi abbiamo voluto dimostrare come il mondo del calcio ha un'anima e noi abbiamo dimostrato come sia aperta e sensibile. Aiutare con il contributo di grandi protagonisti e salvaguardare la memoria storica è uno dei messaggi più belli. Superlega? Abbiamo avuto un incontro molto positivo a Budapest con tutte le federazioni europee, abbiamo avuto rincontri e risposte concrete da parte del presidente della UEFA nello scongiurare l'idea di poter disputare gare di SuperChampions nel fine settimana e che vi si potrà accedere attraverso un processo meritocratico".