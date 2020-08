MN - Ielpo: "Nessun dubbio sul rendimento di Ibra, fisicamente è al top"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it (QUI L'INTERVISTA COMPLETA), l'ex portiere rossonero Mario Ielpo ha parlato così dell'impatto di Zlatan Ibrahimovic sul Milan:

L'impatto di Ibrahimovic e la leadership mostrata dallo svedese l'hanno stupita?

"Non c'era alcun dubbio sul suo rendimento. Fisicamente ha subito mostrato di essere al top nonostante sia dotato di un fisico che, con il passare degli anni, rischia di far perdere un po' di brillantezza. La potenza è rimasta pressoché uguale, ha perso un po' di rapidità ma nel calcio si può arrivare con la testa dove non arrivano i piedi. Con le sue abilità e con la sua intelligenza può ancora restare ad alti livelli. Quello che mi ha sorpreso è stata la serenità e la spensieratezza mostrata: non ha mai praticamente litigato con l'arbitro, quando riprendeva i compagni era deciso ma senza cattiveria mostrando sempre positività".