MN - Ielpo: "Pioli l'uomo giusto per affrontare situazioni difficili"

L'ex portiere rossonero Mario Ielpo, contattato da MilanNews.it ha parlato così dei meriti di Stefano Pioli nel grande finale di stagione del Milan:

La rinascita del Milan post Covid-19 è dovuta maggiormente al merito di Pioli o all'impatto di Ibrahimovic?

"Pioli ha avuto un grandissimo merito. E' stato l'uomo giusto per mettere a tacere le polemiche e le voci che hanno travolto il Milan da gennaio in avanti. Tutte le voci su Rangnick, Maldini e Boban non hanno aiutato la squadra e lui è stato l'uomo ideale per carattere per affrontare situazioni difficili. Ibrahimovic ha grandissimo merito non solo in campo, con prestazioni da campione, ma grazie anche ad un cambio di mentalità in tutta la rosa facendo capire che non bisogna vivere alla giornata ma avere obbiettivi importanti da grande squadra."