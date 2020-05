MN - Longhi su Maldini: "Vorrei che gli venisse data la possibilità di operare in prima persona"

Bruno Longhi, storico giornalista e telecronista sportivo, contattatto dalla redazione di MilanNews.it (CLICCA QUA PER LEGGERE L'INTERVISTA INTEGRALE) ha parlato di Paolo Maldini e del suo ruolo da dirigente:

Dopo un anno e mezzo di lavoro, con tutte le difficoltà del caso, qual è il suo giudizio sul lavoro dirigenziale di Paolo Maldini?

“E un giudizio che tiene conto di diverse situazioni. Innanzitutto che non ha mai potuto esporsi in prima persona perché c’è sempre stato qualcuno, Leonardo prima e Boban poi, sempre sotto l’ombrello di Gazidis, e non ha mai potuto far vedere quella che effettivamente è la sua capacità dirigenziale. Per cui si rischia di dare una valutazione sbagliata. Io vorrei che gli venisse concessa la possibilità di operare in prima persona, poi potremmo tirare le somme. Sempre tenendo presente che ci sono dei problemi di bilancio al Milan. Un tempo di Galliani aveva, oltre alla sua competenza, una disponibilità economica incredibile per cui tutti i giocatori più forti arrivavano al Milan. Oggi chi fa il Galliani, che sia Maldini o Boban, non ha quella disponibilità, per cui andare sul mercato e arrivare prima degli altri è molto difficile”.