MN - Maldera: "C'è curiosità e preoccupazione riguardo come la lunga sosta inciderà sui giocatori"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Andrea Maldera, ex collaboratore e match analyst del Milan attualmente nello staff dell'Ucraina, ha parlato delle possibili conseguenze sulla preparazione di questa lunga e forzata sosta. Questa la domanda e la risposta:

Come si può riprendere la preparazione dopo questa sosta?

"Ne parlavo anche con alcuni colleghi in questi giorni, sarà una cosa nuova per tutti e come per tutte le cose nuove ci saranno degli esperimenti: è una sosta forzata non prevista e le partite che ci saranno alla ripresa non saranno le classiche amichevoli estive, ma gare decisive per le coppe e per il campionato. Sarà interessante vedere come gli staff tecnici e atletici lavoreranno dopo una sosta del genere. C'è grande curiosità. Spesso di parla di fare in inverno una sosta più lunga e quindi tutto questo potrebbe essere utile in futuro, anche in vista dei Mondiali del 2022 che non saranno a giugno, ma a novembre. C'è grande curiosità e ovviamente anche un po' di preoccupazione visto che siamo nel momento decisivo della stagione".