MN - Maldera su Leao: "In un momento così difficile, vedere un giovane emergere così è una cosa positiva"

In merito a Rafael Leao, Andrea Maldera, ex collaboratore e Match Analyst del Milan attualmente inserito nello staff tecnico dell'Ucraina di Shevchenko, ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: "E' una delle note positive. Mi è piaciuta soprattutto la personalità con la quale ha giocato partite complicate dal punto di vista ambientale. Nonostante la giovane età e la poca esperienza visto che sono le prime partite che gioca, ha dimostrato grande personalità nel rischiare le giocate e nell'affrontare a testa alta certe situazioni. E' un ragazzo che ha grandi margini di miglioramenti, è ancora un po' disordinato in campo, ma è talmente giovane che può migliorare ancora tanto. In un momento così difficile, vedere un giovane emergere così è una cosa molto positiva".