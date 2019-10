MN - Maldera su Piatek: "Anche i singoli stanno risentendo della situazione della squadra"

Andrea Maldera, ex collaboratore e Match Analyst del Milan attualmente inserito nello staff tecnico dell'Ucraina di Shevchenko, ha commentato così le difficoltà di Piatek ai microfoni di Milannews.it: "Piatek rispecchia un po' l'andamento della squadra: come la difesa prende gol, l'attacco fa fatica a finalizzare. Non era magari un fenomeno tre mesi fa, ma non si può nemmeno guidicarlo troppo negativamente adesso. Anche i singoli stanno risentendo della situazione della squadra. Il potenziale comunque c'è, non è che uno disimpara a giocare. Lui, così come anche altri giocatori rossoneri, devono ritrovare la forma migliore e aiutare così la squadra a giocare meglio".