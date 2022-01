MN - Marani su Maldini: "Ha fatto scelte da Milan e spero che vengano ripagate"

Matteo Marani, giornalista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Maldini: “Io devo dire che ho un apprezzamento smisurato nei confronti di Maldini e Massara, una coppia che lavora molto bene. Ho avuto l’occasione di incontrarli e a voce ho espresso loro il mio apprezzamento. Mi piace l’impostazione che hanno dato, hanno una loro linea e attuano delle scelte coerenti. Hanno un indipendenza di giudizio corretta e qualunque risultato dipende dalla serietà con cui i dirigenti lavorano. Mi piace le decisioni che prendono, alcune anche costose come la scelta su Donnarumma. Continuo a pensare che quella decisione non abbia indebolito il Milan: è vero parliamo di uno dei migliori portieri in Europa ma Maignan si è dimostrato un ottimo sostituto. E’ stata però una risposta forte con cui il Milan ha dichiarato che non sottostà a nessuna logica esterna: l’ho ripetuto spesso a Sky che ho visto troppi club sottostare a pressioni e ricatti di società e agenti. Maldini ha fatto una scelta da Milan e spero che questa venga ripagata. Il Milan è il Milan e deve avere la statura di prendere decisioni che mettono al centro il club. Maldini è un’immagine meravigliosa del club, mi piace il suo stile e come parla. Lo stimo come persona così come Massara. Conosco bene Sabatini che reputo uno dei più grandi dirigenti italiani e lui mi ha sempre detto ‘Riky è il più bravo di tutti’. E’ una sorta di figlioccio per lui e devo dire che ha ragione, le scelte che ha fatto sul mercato sono intelligenti e il rendimento della squadra lo dimostra. Vi è poi da lodare Elliott, una proprietà solida che ha garantito continuità societaria in un momento non semplice per il calcio italiano e non solo”