MN - Marani su Pioli: "Uomo di grandissimo equilibrio, non cerca il consenso dei media come qualche collega"

Matteo Marani, giornalista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Stefano Pioli: “Secondo me è un uomo di grandissimo equilibrio. Per un allenatore a questo livello è la cosa più importante e difficile da avere. E’ un uomo che crede nel proprio lavoro, non cerca il consenso dei media come qualche suo collega. E’ una persona molto educata e civile, è un perfetto esempio di emiliano: persona educata e misurata ma capace di incidere con scelte importanti. Due anni fa leggevo durante il lockdown che Pioli era esonerato dal Milan, pensare a quella situazione e che questo allenatore ha fatto un secondo posto in campionato e attualmente si trova ancora in seconda posizione dietro a una sorprendente Inter. Senza l’exploit della squadra di Inzaghi probabilmente il Milan sarebbe ancora primo. Ha meritato il rinnovo di contratto e apprezzo di lui il fatto che sappia lavorare con il club e i dirigenti. La triangolazione con Massara e Maldini è uno dei segreti della rinascita del Milan e a questo aggiunge una grande sapienza tattica. L’equilibrio però è una grandissima virtù in qualsiasi ambito e il suo deriva da una grande intelligenza di base”