MN - Marino su Milan-Lazio: "Partita equilibrata, ma i rossoneri hanno più possibilità di vincere

Raimondo Marino, ex giocatore della Lazio oltre che di Napoli e Lecce, si è così espresso a MilanNews.it sugli obbiettivi di Milan e Lazio: "Parliamo di due squadre di alto livello, che si sono rinforzate molto bene durante l’ultima sessione di calciomercato. Il Milan ha perso due giocatori importanti, ma è ripartito da alcuni ottimi giocatori. La Lazio l'arrivo di Sarri in panchina ha giustamente cambiato anche sistema di gioco, passando ad una difesa a quattro che comporta movimenti e schemi diversi. La gara di domani sarà molto equilibrata, ma credo che il Milan abbia più possibilità di vincere. San Siro? Ho fatto il mio esordio in Serie A in questo stadio, che reputo uno dei più importanti al mondo oltre che un simbolo del nostro calcio. Secondo me non dovrebbe mai essere abbattuto".